Эмин Агаларов отсудил у бывшего бизнес-партнера 17 миллионов рублей

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Российский исполнитель Эмин Агаларов отсудил у своего экс-партнера по бизнесу Станислава Витинского более 17 миллионов рублей, пишет «СтарХит».

Отмечается, что деньги певец давал бывшему коллеге в долг. Когда-то мужчины вместе работали над запуском приложения по обмену вещами и товарами, но в какой-то момент их дороги разошлись.

— Решением Пресненского суда исковые требования Агаларова удовлетворены, с Витинского взыскано 17 575 000 рублей по договору займа, а также расходы по оплате государственной пошлины — 60 000 рублей, — рассказали в суде.

Истец и ответчик не были на заседаниях, там присутствовали только их представители.

На данный момент Эмин Агаларов занимается многочисленными бизнес-проектами, а также работает на студии и много времени проводит с детьми. Певец был женат дважды. В первом браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у супругов родились двое сыновей — Микаил и Али. Пара также удочерила девочку Амину.

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