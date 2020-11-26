«Наказания — это мелочи»: дочь Успенского объяснила, что сделало бы писателя добрее
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила, что ее побег из лагеря Виктора Столбуна, где она прожила 3,5 года, не произвел на отца никакого впечатления. По ее словам, в трудовом лагере с детьми жестоко обращались и применяли физическое и психологическое давление.
В документальном фильме журналиста Романа Супера «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» она заявила, что близкие ему люди были бы счастливее, если бы он не был детским писателем.
— Ему жуткие вещи рассказала, на него это не произвело впечатления, ему было все равно. Он считал, что по сути Столбун прав, а наказания – это какие-то мелочи. Он был жестокий человек. Мне было бы лучше, если бы он не был писателем, а был папой. Он был бы добрее, ему было бы легче все воспринимать, люди вокруг него были бы счастливее, — считает Татьяна Успенская.
Дочь отметила, что писатель «не выплескивал любовь», которая закончилась на книгах.
Друг Успенского, писатель Ханну Мякеля заявил, что детский писатель никогда не был счастлив, а «любить всех детей книгами легче, чем любить своего ребенка».
— Он был всегда несчастлив, может быть даже со своей женщиной. Если его в детстве не любили, как он сам мог любить потом других? — отметил Мякеля.
Документальный фильм опубликован на сайте premier.one.
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