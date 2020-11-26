«Наказания — это мелочи»: дочь Успенского объяснила, что сделало бы писателя добрее

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Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна заявила, что ее побег из лагеря Виктора Столбуна, где она прожила 3,5 года, не произвел на отца никакого впечатления. По ее словам, в трудовом лагере с детьми жестоко обращались и применяли физическое и психологическое давление.

В документальном фильме журналиста Романа Супера «Это Эдик. Сказка о подаренном и украденном детстве» она заявила, что близкие ему люди были бы счастливее, если бы он не был детским писателем.

— Ему жуткие вещи рассказала, на него это не произвело впечатления, ему было все равно. Он считал, что по сути Столбун прав, а наказания – это какие-то мелочи. Он был жестокий человек. Мне было бы лучше, если бы он не был писателем, а был папой. Он был бы добрее, ему было бы легче все воспринимать, люди вокруг него были бы счастливее, — считает Татьяна Успенская.

Дочь отметила, что писатель «не выплескивал любовь», которая закончилась на книгах.

Друг Успенского, писатель Ханну Мякеля заявил, что детский писатель никогда не был счастлив, а «любить всех детей книгами легче, чем любить своего ребенка».

— Он был всегда несчастлив, может быть даже со своей женщиной. Если его в детстве не любили, как он сам мог любить потом других? — отметил Мякеля.

Документальный фильм опубликован на сайте premier.one.

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