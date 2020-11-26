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Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Госдумы РФ

Госдума утвердила бюджет России на 2021–2023 годы

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете России на 2021 год, а также плановый период 2022–2023 годов. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщается на сайте органа власти.

Закон предусматривает рост доходов бюджета страны с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона рублей в 2022-м, 22,263 триллиона в 2023 году, а также рост расходов — с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона соответственно. В результате получается дефицит в 2,4 процента ВВП в 2021 году, один процент ВВП в 2022-м, а также 1,1 процента в 2023 году.

На 2021 год было смягчено бюджетное правило, которое ограничивало трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от стоимости нефти Urals выше планки отсечения. Эта планка составит 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году.

В 2022 и 2023 годах ожидаются дополнительные нефтегазовые доходы в 703 миллиарда и 787 миллиардов рублей соответственно. В соответствии с бюджетным правилом суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния.

«Недостачу» планируется покрывать в основном за счет внутренних займов.

На финансирование дефицита за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году заложен 91 миллиард. Объем фонда должен составить 12,487 триллиона рублей на конец 2021 года, а в 2022 году — 12,638 триллиона, в 2023 году — 13,474 триллиона.

Главные характеристики бюджета страны определялись из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 триллиона рублей в 2021 году, 124,223 триллиона в 2022-м и 132,822 триллиона в 2023 году, инфляции не выше в 3,7 процента в 2021 году и не выше четырех процентов в 2022–2023 годах.

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