Боксерский бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

/ Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Выставочный боксерский бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим закончился вничью. Поединок проходил в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр», передает ТАСС.

Этот бой носил характер выставочного и по регламенту состоял из восьми раундов, которые длились по две минуты. Спортсмены вышли на ринг не в привычных для современного бокса 10-унцевых перчатках, а 12-унцевых, без защитных шлемов.

Официального судейства боя не велось, но руководство Всемирного боксерского совета (WBC) организовало неофициальное судейство — подсчет очков велся бывшими чемпионами мира по версии этой организации Кристи Мартин, Винни Пациенца и Чед Доусон, которые и определяли победителя.

Результат поединка не будут вносить в официальную статистику боксеров.

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