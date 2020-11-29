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В понедельник, 30 ноября, Православная церковь чтит память святителя и богослова Григория Чудотворца. Считалось, что на Григория нельзя примерять чужие обручальные кольца. Это принесет несчастье человеку.

Приметы гласят, что в этот день новости пустые, поэтому их лучше не принимать близко к сердцу. Избегайте общения людей с дурным глазом. Если в этот понедельник люди оботрутся снегом, они год будут здоровы.

Приметы погоды гласили, что если на реке есть лед, то следующий год будет урожайным, если на небе виден месяц, то скоро придут морозы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя примерять чужие обручальные кольца 30 ноября

В этот день отмечается Всемирный день домашних животных. Он отмечается с 2000 года, с такой инициативой выступил

Международный фонд защиты животных. В этот же день проходит продолжение «Черной пятницы» — Киберпонедельник. В этот день интернет-магазины предлагают скидки перед новогодними праздниками.

226 лет назад полководцу Александру Суворову было присвоено звание генерал-фельдмаршал.

В этот день родились писатель Марк Твен, политик Уинстон Черчилль, писатель Виктор Драгунский, актер Вячеслав Невинный, композитор Эдуард Артемьев, актеры Александр Лыков и Ольга Красько.

Именины отмечают Геннадий, Михаил, Захар, Григорий, Иван.

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