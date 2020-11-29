Своевременное обследование позволит предупредить болезнь

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Столица, несмотря на сложную ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, продолжает в полном объеме оказывать москвичам необходимую медицинскую помощь и вводить в эксплуатацию новые медицинские учреждения.

Сегодня одной из важных мер предупреждения возможных осложнений после заболевания коронавирусом является профилактика заболеваний сосудов. Подробности узнала корреспондент «Вечерней Москвы», посетив открывшийся недавно в столице специализированный медицинский центр.

Центр индивидуализированной профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов открылся на базе Городской клинической больницы № 17 в Солнцеве. По словам врачей центра, сегодня раннее диагностирование заболеваний сосудов и их своевременная профилактика важны как никогда.

— В период пандемии коронавирусной инфекции вопрос предрасположенности к тромбозу приобретает особую актуальность, потому что эта инфекция, часто провоцирует тромбообразование, — отмечает руководитель Центра индивидуализированной профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов Ирина Зотова. — Своевременное проведение профилактических мероприятий также поможет снизить риск развития инфарктов и инсультов.

Как отмечают специалисты центра, не стоит откладывать визит к врачу, если у человека в анамнезе есть такое заболевание, как сахарный диабет, существует генетическая предрасположенность к сосудистым заболеваниям, а также наблюдается повышенный уровень холестерина или беспокоит высокое артериальное давление.

На прием в Центр индивидуализированной профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов могут попасть по направлению из районной поликлиники пациенты старше 18 лет.

Специалисты центра проводят все необходимые обследования для выявления возможных патологий. Для пациентов с заболеваниями сердца и после инфарктов организуют наблюдение в динамике и при необходимости госпитализируют в стационар.

Что касается профилактики тромбообразования, медики советуют соблюдать несложные рекомендации: регулярно выполнять физические упражнения средней степени интенсивности, ежедневно проходить не меньше десяти тысяч шагов и выпивать по полтора-два литра воды.

СПРАВКА

Специалисты Центра индивидуализированной профилактики и лечения артериальных и венозных тромбозов — кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории — ведут научную работу и оперативно внедряют в деятельность лучшие медицинские практики.

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