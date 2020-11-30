ФСБ задержала двоих бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Фото: ФСБ РФ

В Чечне задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в убийстве 15 российских военных в 1999 году. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России в понедельник, 30 ноября.

Задержанными оказались уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек. По предварительной информации, они являлись участниками боестолкновения 4 октября 1999 года с военнослужащими Минобороны РФ около станции Червленная Шелковского района Чеченской Республики, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что еще двое членов банды Басаева и Хаттаба были задержаны в рамках уголовного дела о нападении на военных в Дагестане в 1999 году. По данным СК РФ, подозреваемыми оказались уроженцы Ставропольского края Аджиньязов Суртланбек 1972 года рождения и Арсланов Русланбек 1969 года рождения.

СПРАВКА «ВМ»

В августе — сентябре 1999 года бандиты во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом совершили вооруженный мятеж в Дагестане, в результате которого погибли свыше 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских. По уголовному делу в федеральный и международный розыск были объявлены 28 человек.

С 1999-го за совершение данных преступлений были осуждены на разные сроки более 80 участников атаки. При этом уголовное преследование в отношении семи боевиков, включая Басаева, прекращено в связи с их смертью.

Читайте также: Появилось видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба