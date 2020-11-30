Обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову продлили арест до марта

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, останется в СИЗО до конца марта. Об этом сообщили в пресс-службе Лефортовского суда в понедельник, 30 ноября.

Уточняется, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Арест Сафронову продлили до 7 марта следующего года.

В пресс-службе отметили, что заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности материалов, которые имеются в деле.

Задержание Ивана Сафронова, подозреваемого в работе на НАТО

7 июля стало известно о задержании Ивана Сафронова в Москве. Комментируя следственные действия, в пресс-службе Роскосмоса заверили, что задержание советника гендиректора компании не связано с его работой в организации.

Вскоре ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене в отношении Сафронова. Его заподозрили в работе на спецслужбу одной из стран НАТО, которой он передавал «составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ». По данным защиты Сафронова, ему вменяют связи с чешскими агентами.

8 июля в Роскосмосе заявили, что Иван Сафронов по-прежнему остается сотрудником корпорации. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину до 6 сентября. Он и его защита обжаловали вердикт.

Позднее ряд СМИ написал о блокировке банковских счетов Сафронова и членов его семьи. Однако адвокат обвиняемого Иван Павлов сказал журналистам, что его клиент, а также его родственники не жаловались на блокировку. Вместе с тем защита журналиста не исключила, что блокировки могут иметь место в будущем.

13 июля Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. При этом он свою вину не признал.

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