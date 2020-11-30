Умер создатель известной марки сырков Борис Александров 

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Скончался президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров». Об этом сообщили в Молочном союзе в понедельник, 30 ноября.

— Стало известно, что скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров. <...> Занявшись производством молочных продуктов, Борис Александров за полтора десятилетия сделал «Ростагроэкспорт» лидером российского рынка глазированных сырков, — говорится на сайте союза.

Родственникам и коллективу Александрова в союзе выразили соболезнования.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Александров родился в 1947 году. Выпускник Первого Московского мединститута. До создания бизнеса работал врачом-терапевтом. Являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена «Знак качества».