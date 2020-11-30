Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Умер создатель известной марки сырков Борис Александров 
Фото: youtube.com / Forbes

Умер создатель известной марки сырков Борис Александров 

Вероника Кузьминова

Общество

Скончался президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров». Об этом сообщили в Молочном союзе в понедельник, 30 ноября.

— Стало известно, что скончался известный бизнесмен, создатель бренда, президент группы компаний «Ростагрокомплекс» — Борис Юрьевич Александров. <...> Занявшись производством молочных продуктов, Борис Александров за полтора десятилетия сделал «Ростагроэкспорт» лидером российского рынка глазированных сырков, — говорится на сайте союза.

Родственникам и коллективу Александрова в союзе выразили соболезнования.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Александров родился в 1947 году. Выпускник Первого Московского мединститута. До создания бизнеса работал врачом-терапевтом. Являлся членом Академии проблем качества РФ и Российской академии бизнеса и предпринимательства, кавалер ордена «Знак качества».

бизнесменсмертьутраты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Все мнения
О проекте