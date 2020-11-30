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Финансирование нацпроекта «Демография» увеличили на 691 миллиард рублей
Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Финансирование нацпроекта «Демография» увеличили на 691 миллиард рублей

Ростислав Зубков

Финансы

На выполнение национального проекта «Демография» потратят дополнительные 691 миллиард рублей. Об увеличении финансирования нацпроекта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в понедельник, 30 ноября, на заседании совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

С учетом новых средств в период с 2019-го по 2024 год на выполнение данного проекта выделят 4,7 триллиона рублей, передает РИА Новости.

Напомним, нацпроектами называют программы федерального масштаба, рассчитанные на пять лет (2019-2024). Работа ведется по трем ключевым направлениям: «Человеческий капитал» (развитие здравоохранения, образования, демографии и культуры), «Комфортная среда» (безопасность и качество дорог, жилье и экология), «Экономический рост» (наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда, экспорт и ряд других областей).

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нацпроектыТатьяна Голиковаобразование
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