Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Резник признался, что Галкин с Пугачевой помогают ему деньгами
Илья Резник / Фото предоставлено Пятым каналом

Резник признался, что Галкин с Пугачевой помогают ему деньгами

Захар Чайченко

Звезды

Российский поэт-песенник Илья Резник признался, что в период ограничительных мер ему с супругой серьезную поддержку оказывает чета Максима Галкина и Аллы Пугачевой. По словам артиста, они помогают бедствующему поэту не в первый раз.

— В этом году мы позвонили им 18 июня, в день рождения Максима, так как у нас возникла очень трудная ситуация. Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад в этот же день мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры, — признался Резник, передает журнал «Собеседник».

Кроме того, Резник рассказал, что Максим Галкин расхохотался, когда поэт по счастливому стечению обстоятельств позвонил ему второй раз прямо в день его дня рождения.

Читайте также: Маргарита Симоньян рассказала, каким образом ей удалось сбросить 20 килограммов

Алла ПугачеваМаксим ГалкинИлья Резник
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте