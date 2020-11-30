Резник признался, что Галкин с Пугачевой помогают ему деньгами

Илья Резник / Фото предоставлено Пятым каналом

Российский поэт-песенник Илья Резник признался, что в период ограничительных мер ему с супругой серьезную поддержку оказывает чета Максима Галкина и Аллы Пугачевой. По словам артиста, они помогают бедствующему поэту не в первый раз.

— В этом году мы позвонили им 18 июня, в день рождения Максима, так как у нас возникла очень трудная ситуация. Сидели в Крыму без денег и без моих лекарств. Из-за этого совершенно забыли про праздник Максима. Оказалось, что ровно год назад в этот же день мы обращались к ним за помощью: тогда нам требовались средства, чтобы оплатить срочную операцию маме Иры, — признался Резник, передает журнал «Собеседник».

Кроме того, Резник рассказал, что Максим Галкин расхохотался, когда поэт по счастливому стечению обстоятельств позвонил ему второй раз прямо в день его дня рождения.

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