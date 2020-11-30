Стало известно, за что московские водители получили больше всего штрафов
Столичные автолюбители получали больше всего административных штрафов за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на столичное ГИБДД.
В приведенной статистике есть информация, что за девять месяцев 2020 года выявили 22,5 миллиона административных нарушений, при этом из них 21,3 миллиона были оформлены с помощью видеокамер. Кроме того, в сообщении сказано, что чаще всего московские автомобилисты превышали скорость от 20 до 40 километров в час с учетом того, что непосредственно в городе было выписано 12,4 миллиона постановлений.
Более 5,5 миллиона штрафов автолюбители «схлопотали» за несоблюдение требований специальных знаков и разметки.
Кроме того, на московских дорогах частенько нарушалось правило расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, а также движение по обочине и пересечение колонны. Подобных постановлений было выписано чуть более миллиона.
Кроме того, автомобилисты очень часто ездили или останавливались на выделенной полосе для общественного транспорта – больше 890 тысяч раз.
Вдобавок, 316 тысяч штрафов выписали столичные сотрудники ДПС за поворот налево или разворот в нарушение разметки или знаков.
Еще 167 тысяч постановлений было выписано за то, что водители не останавливаются перед стоп-линией.Еще почти 131 тысяче водителей были выписаны штрафы за то, что они отказывались пропускать пешеходов.
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