Стало известно, за что московские водители получили больше всего штрафов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные автолюбители получали больше всего административных штрафов за превышение скорости, несоблюдение требований знаков или разметки. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на столичное ГИБДД.

В приведенной статистике есть информация, что за девять месяцев 2020 года выявили 22,5 миллиона административных нарушений, при этом из них 21,3 миллиона были оформлены с помощью видеокамер. Кроме того, в сообщении сказано, что чаще всего московские автомобилисты превышали скорость от 20 до 40 километров в час с учетом того, что непосредственно в городе было выписано 12,4 миллиона постановлений.

Более 5,5 миллиона штрафов автолюбители «схлопотали» за несоблюдение требований специальных знаков и разметки.

Кроме того, на московских дорогах частенько нарушалось правило расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения, а также движение по обочине и пересечение колонны. Подобных постановлений было выписано чуть более миллиона.

Кроме того, автомобилисты очень часто ездили или останавливались на выделенной полосе для общественного транспорта – больше 890 тысяч раз.

Вдобавок, 316 тысяч штрафов выписали столичные сотрудники ДПС за поворот налево или разворот в нарушение разметки или знаков.

Еще 167 тысяч постановлений было выписано за то, что водители не останавливаются перед стоп-линией.Еще почти 131 тысяче водителей были выписаны штрафы за то, что они отказывались пропускать пешеходов.

Читайте также: Транспортная полиция проверила соблюдение масочного режима в столичных электричках