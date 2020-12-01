Количество ушедших на карантин школ из-за COVID-19 в России увеличилось до 37

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Количество школ в России, которые ушли на карантин из-за коронавируса, увеличилось до 37. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения России в Telegram-канале «Большая перемена РФ».

В пятницу, 27 ноября, в министерстве сообщили, что на карантине остаются 29 российских школ.

— В 37 школах в 21 регионе сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — уточняется в сообщении во вторник, 1 декабря.

Это число составляет 0,09 процента от общего количества школ в России. Кроме того, известно, что среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,8 процента от общего количества.

В пресс-службе добавили, что 30 ноября с карантина вышли 11 учебных учреждений.

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