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В Сети высмеяли водителя за поджог бензобака машины на заправке в Южно-Сахалинске
Фото: youtube.com / АСТВ — оперативные новости Сахалина

В Сети высмеяли водителя за поджог бензобака машины на заправке в Южно-Сахалинске

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети высмеяли мужчину, который поджег бензобак своего автомобиля на одной из автозаправочных станций в Южно-Сахалинске. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент, когда водитель заправлял машину и поднес зажигалку к бензобаку.

Он не вытащил пистолет с топливом, который вспыхнул вместе с баком, после чего огонь перекинулся на станцию. Мужчина пытался безуспешно задуть огонь и скрылся с места происшествия. Огонь потушил работник АЗС.

В комментариях к ролику пользователи Сети посмеялись над мужчиной, заявив, что ему нужно присудить «премию Дарвина»: «На Дарвина работает»; «Любопытный у нас народ. А что там? А что будет, если поджечь?»; «Мужчины, когда вы взрослеете, к какому возрасту?»; «Да качество бензина он просто проверял».

Видео опубликовано на YouTube.

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