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Мужчина погиб под колесами поезда на станции Курского направления МЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Мужчина погиб под колесами поезда на станции Курского направления МЖД

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Подольск Карта всех событий

Мужчина попал под поезд на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» во вторник, 1 декабря.

По предварительной информации, пешеход пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

— В это время приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным. К сожалению, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Дептранса.

Уточняется, что инцидент не повлиял на движение поездов Московских центральных диаметров (МЦД).

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поездМЖДПодольск
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