Мужчина погиб под колесами поезда на станции Курского направления МЖД

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Подольск Карта всех событий

Мужчина попал под поезд на станции Подольск Курского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» во вторник, 1 декабря.

По предварительной информации, пешеход пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

— В это время приближался поезд. Машинист экстренно затормозил, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным. К сожалению, пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении Дептранса.

Уточняется, что инцидент не повлиял на движение поездов Московских центральных диаметров (МЦД).

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