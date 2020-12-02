Свыше 200 подвалов и чердаков передадут в собственность москвичей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче из городской в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов столицы 205 нежилых помещений.
Как говорится в документе, площадь передаваемых чердаков, подвалов и прочих нежилых помещений составит почти 26 тысяч квадратных метров.
В целом с 2014 года столичные власти отказались от права собственности на две тысячи объектов в многоквартирных домах площадью более 220 тысяч квадратных метров.
Обычно в таких помещениях размещают инженерные системы, там также можно обустроить рабочие места для консьержей, площадки хранения велосипедов и детских колясок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что свыше десятка нежилых помещений площадью от 28,5 до 1 тысячи квадратных метров выставили на продажу в Зеленограде.
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