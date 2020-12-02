Свыше 200 подвалов и чердаков передадут в собственность москвичей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о передаче из городской в общую долевую собственность жителей многоквартирных домов столицы 205 нежилых помещений.

Как говорится в документе, площадь передаваемых чердаков, подвалов и прочих нежилых помещений составит почти 26 тысяч квадратных метров.

В целом с 2014 года столичные власти отказались от права собственности на две тысячи объектов в многоквартирных домах площадью более 220 тысяч квадратных метров.

Обычно в таких помещениях размещают инженерные системы, там также можно обустроить рабочие места для консьержей, площадки хранения велосипедов и детских колясок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что свыше десятка нежилых помещений площадью от 28,5 до 1 тысячи квадратных метров выставили на продажу в Зеленограде.

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