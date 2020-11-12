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Более 10 нежилых помещений выставили на продажу в Зеленограде
Фото: instagram.com/mos_tender

Более 10 нежилых помещений выставили на продажу в Зеленограде

Юлия Ямпольская

Город

Свыше десяти нежилых помещений выставили на торги в Зеленограде. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

Отмечается, что объекты площадью от 28,5 до 1 тысячи квадратных метров продадут с начальной стоимостью от 2,02 до 67,3 миллиона рублей.

— Торги пройдут в электронной форме: семь помещений будут проданы через публичное предложение и четыре — на открытых аукционах, — говорится в сообщении.

Глава ведомства Иван Щербаков рассказал, что основная часть выставленных на продажу помещений в Зеленограде — объекты средней площади, которые находятся в подвалах, а также на первых этажах жилых домов. Там могут открыться магазины, офисы, аптеки или кофейни.

— Все помещения, предлагаемые инвесторам, имеют свободное функциональное назначение и оборудованы необходимыми коммуникациями, — уточнил он.

Щербаков также подчеркнул, что в 2020 году конкуренция на аукционах по продаже среди предпринимателей составила три человека на лот, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала года было заключено 25 договоров купли-продажи нежилых помещений в Зеленограде общей стоимостью 105 миллионов рублей.

Читайте также: Более 100 помещений сдадут предпринимателям Москвы в аренду по льготной цене

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