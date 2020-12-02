Финалистами премии «Студент года — 2020» стали 23 учащихся вузов Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Представлять Москву в финале национальной премии «Студент года — 2020» будут 23 учащихся московских вузов. Конкурс пройдет в онлайн-формате в период со 2 по 6 декабря.

Москвичи посоревнуются за звание лучшего студента с тысячью участниками из 66 регионов страны.

— Студент года — это конкурс для активных и любознательных, для тех, кто не боится нового, с уверенностью смотрит в завтрашний день и своими поступками пишет новую историю Москвы. Студент года… Это человек? Конкурс? Звание? Студент года — это состояние души, это удивительная гармония достижений, результатов и устремлений студенчества к новым вершинам и свершениям, — приводятся слова руководителя московской делегации Натальи Париновой на официальном сайте мэра Москвы.

Финалистам предстоит пройти тестирование, мастер-классы, решение кейсов, дебаты и научные баттлы. Победителей премии пригласят на очную встречу в 2021 году в рамках мастерской управления «Сенеж».

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