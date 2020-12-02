Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Финалистами премии «Студент года — 2020» стали 23 учащихся вузов Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Финалистами премии «Студент года — 2020» стали 23 учащихся вузов Москвы

Вероника Кузьминова

Город

Представлять Москву в финале национальной премии «Студент года — 2020» будут 23 учащихся московских вузов. Конкурс пройдет в онлайн-формате в период со 2 по 6 декабря.

Москвичи посоревнуются за звание лучшего студента с тысячью участниками из 66 регионов страны.

— Студент года — это конкурс для активных и любознательных, для тех, кто не боится нового, с уверенностью смотрит в завтрашний день и своими поступками пишет новую историю Москвы. Студент года… Это человек? Конкурс? Звание? Студент года — это состояние души, это удивительная гармония достижений, результатов и устремлений студенчества к новым вершинам и свершениям, — приводятся слова руководителя московской делегации Натальи Париновой на официальном сайте мэра Москвы.

Финалистам предстоит пройти тестирование, мастер-классы, решение кейсов, дебаты и научные баттлы. Победителей премии пригласят на очную встречу в 2021 году в рамках мастерской управления «Сенеж».

Читайте также: Все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение

российские студентывузнаграждения и премии
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте