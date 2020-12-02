Умер актер Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в «Собачьем сердце»

Фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Об этом ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил в среду, 2 ноября.

У актера ранее выявили коронавирус.

— Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ, — уточнил Заславский в комментарии ТАСС.

Собеседник агентства назвал покойного артиста фантастическим мастером и прекрасным актером.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Григорьевич Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). Его кинодебют состоялся в 1976 году: он получил всесоюзную известность после съемок в фильме Ларисы Шепитько «Восхождение».

Также многие знают Плотникова по роли доктора Борменталя в сериале «Собачье сердце».

Среди прочего он был профессором кафедры мастерства актера и руководителем мастерской в ГИТИСе. Является автором книги «Моя надежда, мука и награда…».