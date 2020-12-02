Восемнадцатилетний москвич украл 11 мотоциклов у столичной организации

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В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в краже одиннадцати мотоциклов, принадлежащих одной из столичных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО в среду, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился руководитель одной из организаций города, он заявил о краже 11 мотоциклов. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Установлено, что похитителем оказался сотрудник центра. Он вывозил мотоциклы в течение нескольких дней. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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