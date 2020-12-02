Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Восемнадцатилетний москвич украл 11 мотоциклов у столичной организации
Фото: depositphotos.com

Восемнадцатилетний москвич украл 11 мотоциклов у столичной организации

Виктория Родимкина

Происшествия

В Москве задержали молодого человека, которого подозревают в краже одиннадцати мотоциклов, принадлежащих одной из столичных организаций. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЮВАО в среду, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что в полицию обратился руководитель одной из организаций города, он заявил о краже 11 мотоциклов. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Установлено, что похитителем оказался сотрудник центра. Он вывозил мотоциклы в течение нескольких дней. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Читайте также: Столичная полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля

мотоциклкражаполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вера Москвина
Вера Москвина

Кто проверит качество услуг ЖКХ

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Все мнения
О проекте