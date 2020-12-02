Столичная полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля на юго-востоке столицы. Об этом в среду, 2 декабря, сообщили в пресс-службе УВД по Юго-Восточному административному округу (ЮВАО).

С заявлениями в полицию обратились двое мужчин. Они сообщили о том, что был похищен автомобиль, взятый одним из заявителей в аренду у организации второго потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 760 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на Волгоградском проспекте. Им оказался 33-летний ранее судимый приезжий. Выяснилось, что злоумышленник является знакомым одного из заявителей и несколько раз пользовался машиной. Он сделал дубликат ключа, похитил автомобиль и продал его неустановленному лицу.

Возбуждено уголовное дело.

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