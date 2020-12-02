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Басманный суд рассмотрит дело обвиняемого в серии отравлений Марата Сабанова
Фото: moscow.sledcom.ru

Басманный суд рассмотрит дело обвиняемого в серии отравлений Марата Сабанова

Вероника Кузьминова

Происшествия

Басманный районный суд приступит к рассмотрению дела Марата Сабанова, обвиняемого в отравлении 30 человек и грабежах в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что судебное заседание назначено на среду, 9 декабря. Оно должно начаться в 11:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сабанова.

По версии следствия, мужчина знакомился с людьми, употреблявшие алкогольные напитки, входил в доверие и убеждал попробовать жидкость с лекарством. После этого люди теряли сознание. Как выяснило следствие, после этого Сабанов похищал вещи потерпевших. От рук обвиняемого пострадали 30 человек. Из них пятеро получили тяжкий вред здоровью. Общая сумма ущерба составляет более миллиона рублей.

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уголовное делоотравлениеБасманный суд
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