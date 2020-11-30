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Заочно арестованы двое фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии
Фото: Агентство «Москва»

Заочно арестованы двое фигурантов дела о покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии

Ростислав Зубков

Закон

Двое фигурантов дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева заочно арестованы. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

Речь идет о Борисе Богатыреве и Ильясе Белхароеве. В настоящее время подозреваемые скрываются, они объявлены в международный розыск.

— Мера пресечения избрана на два месяца с момента их задержания на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ, — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

СПРАВКА «ВМ»

2 ноября 2019 года в Москве были убиты начальник ингушского центра «Э» Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. В них выстрелили по меньшей мере десять раз.

7 декабря Басманный суд Москвы постановил отправить под арест шестерых задержанных: Хасана Полонкоева, его сына Закру Полонкоева и племянника Аслана Полонкоева, а также Алихана Белхароева, Ису Накастоева и Али Картоева. Они будут находиться под стражей до 6 февраля 2020 года.

Следователи установили, что причастными к покушению на убийство могут быть 40 человек. На данный момент задержаны 12 фигурантов дела.

Читайте также: Арестован лидер ОПГ, обвиняемой в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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