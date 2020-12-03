Стас Михайлов объяснил, какой должна быть женщина, чтобы о ней писали песни

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Певец Стас Михайлов заявил, что очень любит свою жену Инну и посвящает ей песни. Для него пропаганда семейных ценностей важнее других тем. Певец предположил, что такие же ценности у большинства россиян.

На вопрос журналистки Алены Жигаловой, какой должна быть женщина, чтобы ей посвящали песни, артист назвал свои критерии:

— Не важно, посвящаешь ей песни или нет. Я говорю, как я думаю, а не учу людей, как жить. Женщина не должна идти впереди мужа. Мужчина не может быть социально слабее женщины, я бы так не выжил. Мужчина должен быть опорой и защитой семьи. Женщина — это весь быт и красота, все, что окружает мужчину, — считает певец.

Михайлов подчеркнул, что мужчину не нужно менять, ему не нужно ничего запрещать, как и женщине. Ревности быть не должно — это губительное чувство, которое разрушает семьи. Жене нужно доверять или не жить с ней.

В этом и состоит радость жизни, считает артист. Даже в идеальной семье люди могут ругаться, но, если они стараются больше отдавать любви, чем брать, отношения будут крепкими.

Видео опубликовано на YouTube.

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