СМИ: Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
В Краснодарском крае в аварии с участием школьного автобуса пострадали четверо детей и двое взрослых. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник в четверг, 3 декабря.
Уточняется, что в Абинском районе Краснодарского края около 15:20 на трассе Холмская — Федоровская произошло столкновение легкового автомобиля и школьного автобуса.
— По предварительным данным, шестеро пострадавших, в том числе четверо детей, направлены в медучреждение, — говорится в сообщении.
Предварительно, в результате аварии погибших нет.
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