Time впервые выбрал «Ребенка года»

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Журнал Time, ежегодно выбирающий «Человека года», создал новую категорию — «Ребенок года». Победителем в этой номинации стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гитанджали Рао.

В 2020 году издание вместе с каналом Nickelodeon выбрало девушку из пяти тысяч других американских детей от восьми до 16 лет в категории «Ребенок года». По мнению представителей журнала, эта номинация должна быть своего рода «барометром для оценивания новых лидеров самого молодого поколения Америки».

Из пяти тысяч подростков комиссия отобрала пять финалистов, каждый из которых внес свой уникальный, заслуживающий поощрения вклад в жизнь. Кто-то «вырастил еду» для находящихся в кризисной ситуации людей, кто-то придумал игрушки для детей с особенностями развития, отмечает Time.

Однако больше всего комиссию поразили заслуги Рао, которая в свои 15 лет не только изучает научные инструменты (искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотруб и другие), но и использует их для решения повседневных проблем, включая травлю в Сети и загрязнение воды.

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