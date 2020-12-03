Норвежские спецслужбы заявили, что РФ и КНР шпионят за нефтяным сектором королевства

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Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии выпустила отчет, в котором заявила, что спецслужбы России и Китая собирают сведения о нефтяном секторе королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет PST.

В нем отмечается, что в норвежском нефтяном секторе собираются разведывательные данные. Среди целей иностранных разведок — государственные и частные компании, сообщества при высших учебных заведениях и исследовательские институты.

— Разведслужбы России, Китая и других стран собирают информацию о норвежском нефтяном секторе, — говорится в отчете.

Кроме того, там уточняется, что людей, связанных с нефтяным сектором, могут попытаться завербовать в качестве источников информации для спецслужб.

PST полагает, что нефтяная сфера может иметь потенциал для военных целей, а также может быть частично использована в развитии возобновляемых источников энергии.

При этом норвежское издание Dagens Næringsliv запросило комментарий у российского посольства. По данным издания, посольство назвало отчет «примитивной пропагандой», отметив, что Норвегия могла бы подумать, что ей сделать для сотрудничества с Россией вместо того, чтобы «демонизировать» ее.

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