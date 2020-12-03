Новак подтвердил, что ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

Фото: Пресс-служба Госдумы

ОПЕК+ с января 2021 года нарастит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Эту информацию подтвердил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в четверг, 3 декабря.

Ранее СМИ сообщили, что ОПЕК+ согласовал ежемесячное повышение добычи нефти с января на 500 тысяч баррелей в сутки.

Александр Новак уточнил также, что ОПЕК+ подтвердила договоренности по возврату на рынок 2 миллионов баррелей в сутки, но этот возврат должен быть постепенным. Он должен осуществляться с учетом ситуации на рынке нефти.

— Первый пункт касается подтверждения существующих договоренностей по декларации, принимая необходимость постепенного возврата 2 миллионов баррелей на рынок, притом что темпы восстановления должны регулироваться по результатам анализа состояния рынка, — сказал он.

Кроме того, вице-премьер добавил, что ОПЕК+ с учетом всех факторов сможет принимать решения о росте и сокращении добычи нефти, но для месяца не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Александр Новак выразил надежду, что мировой спрос на нефть полностью восстановится в 2021 году.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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