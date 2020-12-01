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Путин заявил, что власти РФ поддержат нефтегазохимическую отрасль
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин заявил, что власти РФ поддержат нефтегазохимическую отрасль

Юлия Захарова

Экономика

Российские власти окажут поддержку предприятиям нефтегазохимической отрасли. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

— Конечно, государство оказывает и будет оказывать поддержку подобным начинаниям, — отметил он в рамках совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

По словам российского лидера, отрасль имеет огромный потенциал роста, причем не только внутри РФ, но и на мировом рынке. Отечественные производители могут обеспечивать продукцией внутренние рынки и отправлять ее на экспорт, передает РИА Новости.

Кроме того, нефтегазохимия показывает уверенные результаты, в отрасли создаются современные производства, а объем выпуска увеличивается. В связи с этим РФ может импортировать продукцию из-за рубежа в меньшем объеме.

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