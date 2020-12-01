Путин не планирует проводить телефонные разговоры с коллегами по ОПЕК+

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные разговоры с коллегами по ОПЕК+. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 1 декабря.

По его словам, в планах президента нет и встреч с российскими нефтяниками.

— Нет, по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента. Пока ведется работа, вы знаете, этим занимается вице-премьер Новак, он курирует эту тематику, и собственно по его линии как раз ведется подготовка, — сказал Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли в России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+, пресс-секретарь президента сообщил, что ведется подготовка к мероприятию, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча ОПЕК+, которая планировалась на 1 декабря, была перенесена на 3 декабря. На мероприятии альянс должен был дать окончательный ответ, наращивать ли ему добычу нефти почти на два миллиона баррелей в сутки с начала следующего года.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей.

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