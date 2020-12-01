Цены на нефть снижаются из-за неопределенности с дальнейшей политикой ОПЕК+

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Мировые цены на нефть умеренно снижаются во вторник утром после новостей о переносе заседаний ОПЕК+. Об этом свидетельствуют данные торгов 1 декабря.

Так, по состоянию на 7:33 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,63 процента и составила 47,58 доллара за баррель.

Январские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,71 процента — до 45,02 доллара за баррель.

Инвесторы обращают особое внимание на заседания ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник, 30 ноября, будет вынесено решение по сохранению или несохранению условий соглашения, однако встреча завершилась без утверждения окончательного решения.

По данным СМИ, следующее заседание перенесено на 3 декабря.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч барреле.

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