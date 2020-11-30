В Кремле прокомментировали текущие разногласия ОПЕК+

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Текущие разногласия ОПЕК+ не сопоставимы с тем, что было в марте, ситуация рабочая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 ноября.

Представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле, что ситуацию с разногласиями в ОПЕК+ можно сопоставить с тем, что было в марте 2020 года.

— Нет, не считаем, — сказал Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ и Казахстана перед переговорами в рамках ОПЕК+, передает РИА Новости.

Серию заседаний ОПЕК+ планируют провести 3- ноября и 1 декабря этого года. По итогам встреч примут решение, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 миллиона баррелей в сутки с начала следующего года.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае и июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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