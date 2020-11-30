Нефть начала дешеветь из-за неопределенности вокруг встречи ОПЕК+

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Мировые цены на нефть начали активно снижаться из-за беспокойства инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+. Это следует из данных торгов утром в понедельник, 30 ноября.

Так, на 7:39 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшилась на 1,08 процента — до 47,73 доллара за баррель.

При этом цена на январские фьючерсы на Brent снижалась на 1,31 процента. Она составляла 47,55 доллара за баррель. Кроме того, январские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,23 процента и составляли 44,97 доллара за баррель.

Инвесторы накануне встреч ОПЕК+, которые должны состояться 30 ноября и 1 декабря, ведут себя осторожно. На заседаниях будет принято решение, нужно ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на два миллиона баррелей в сутки с начала следующего года.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае и июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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