«Рубль выглядит более уязвимым»: как локдаун в Европе повлияет на курс евро

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В Европе продолжают сохранять жесткие карантинные меры из-за роста числа больных коронавирусом. Как это отразится на курсе евро, «Вечерняя Москва» спросила у экономистов.

Доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета, кандидат экономических наук Аяз Алиев ожидает спада европейской экономики из-за снижения деловой активности, что будет ослаблять евро.

— Оптимистичные ожидания ведущих стран Европы после первой волны пандемии не оправдались. Надежды быстро отыграть потери после весны оказались лишь надеждами, т.к. сейчас уже разгар второй волны, и наметившиеся локдауны могут обернутся новым спадом. Все эти риски в ведущих странах Европы оказывают давление на евро, — отмечает эксперт.

Ослабление евро не означает автоматически рост рубля. Ибо, чем меньше Европа производит, тем меньше покупает российской нефти.

— Несмотря на новые европейские локдауны, рисков сильного падения евро по отношению к рублю не просматривается. Ведь ограничения мобильности и деловой активности, в конечном итоге, отражается на потреблении нефти и его стоимости. Нефть сейчас растет, но этот оптимизм скорее переоценен. Массовые локдауны повышают вероятность ослабления валют, но рубль в этой ситуации выглядит более уязвимым. В краткосрочных перспективе пары евро/рубль сильных изменений не будет. Коридор изменений будет варьироваться в диапазоне 88—90 рублей за евро, — заметил Алиев.

В среднесрочной перспективе давать оценки сложнее, ибо неясно как себя поведет новый президент США.

— Жесткие санкции, безусловно, ослабят рубль к ведущим валютам, и по отношению к евро рубль может уйти в диапазон 93—95 рублей за евро, — добавил экономист.

Финансовый эксперт, инвестор Ян Марчинский считает, что курс евро не будет превышать 94 рубля за единицу.

—На данном этапе евро смотрится лучше, чем доллар. Но индексы деловой активности в еврозоне гораздо слабее, чем в США. Поэтому ЕЦБ, возможно, будет выливать деньги в экономику, что негативно повлияет на инвестиции. Если сравнивать доллар к евро, то его динамика будет 1,18—1,23 долларов за евро. Если сравнивать с рублем, то диапазон будет 91—93,5 рубля за евро, — сказал Марчинский.

Ранее ряд стран объявили об ослаблении карантинных мер на рождественские праздники. Среди них — Италия, Ирландия, Бельгия и Германия.

На 29 ноября, курс доллара составляет 76,08 рублей за доллар, курс евро — 91,02 рублей за евро.