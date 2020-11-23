Чем для России обернется девальвация доллара

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В СМИ появилась информация о том, что доллар ждет девальвация. Насколько сильно может обесцениться американская валюта и ждать ли рост рубля, «Вечерней Москве» рассказал экономист Аяз Алиев.

О том, что доллар может обновить все исторические минимумы, заявил шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев. В разговоре с «РГ» он заметил, что у США нет возможностей предотвратить неизбежную девальвацию своей валюты. С начала ноября доллар упал по отношению к китайскому юаню на 2,15 процента. Курс рубля колебался в пределах 50 копеек, его стабильности сейчас ничего не угрожает, говорит экономист. В то же время достаточно быстро у Америки растет торговый дефицит.

— Уже сейчас фонды отводят определенные лимиты средств на отработку этих будущих долгосрочных сценариев, скупая активнее долговые бумаги не Америки, а Европы, Австралии или Китая, — сказал Пушкарев.

Учитывая все это, эксперт прогнозирует 20–25-процентное падение доллара по отношению к другим ведущим валютам.

Какие факторы говорят в пользу обесценивания курса доллара?

Доцент кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета, кандидат экономических наук Аяз Алиев обратил внимание на то, что нынешние проблемы в экономике США, обострившиеся из-за коронавируса, и растущий госдолг способствуют обесцениваю доллара. Но не это больше всего пугает инвесторов.

— США теряют роль мирового финансового лидера. Подписанное межгосударственное соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состоявшееся 15 ноября в Ханое, свидетельствует о том, что Китай перехватывает инициативу. Правила игры в регионе теперь будет определять именно он. Это меняет баланс в мировой торговле на десятилетия вперед. Мировой финансовой гаванью уже может выступить Китай. Все больше и больше международных расчетов проводятся не в долларах, а в юанях, что, безусловно, со временем обесценит доллар, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

Дилемма доллара

Несмотря на перспективы Китая, его валюта еще не готова стать заменой доллару, считает Алиев.

— Китай — двигатель мировой экономики. Но КНР как экспортно-ориентированная экономика для повышения конкурентоспособности своих товаров регулярно девальвирует юань, что подрывает доверие к ней. Мировые инвесторы для защиты активов в периоды кризиса уходят в стабильный доллар, который не падал. А Китай с периодическими девальвациями может отпугивать инвесторов, — подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день большая часть международных резервов номинирована в долларах. Девальвация доллара нанесет мощный удар по мировой финансовой системе.

— Другой качественной валюты на замену доллару явно нет. Получается, с одной стороны — доллар держит в заложниках страны, а с другой — мешает устойчиво развиваться. Эта проблема долго не могла найти решения и еще долго не будет решаться. Доллар, если обесценится, то не в краткосрочной перспективе, — уверен Алиев.

Что будет с рублем?

Снижение доллара по отношению к другим мировым валютам не обязательно приведет к росту рубля, полагает экономист.

— Периоды ослабления доллара и укрепления рубля — это обычная волатильность, связанная с различными факторами. Сейчас превалирует совокупность факторов ослабления доллара. Но если проследить динамику российского рубля за 20 лет, то мы увидим, что рубль стабильно и уверенно обесценивается. Периодами нефть росла до 100 долларов за баррель, рубль укреплялся. Но все это временно. Явный тренд на снижение рубля. Тут важно понимать, будет ли правительство РФ дальше продолжать процесс девальвации рубля как вынужденную меру, чтобы покрыть дефицит бюджета, — добавил он.

20 ноября курс доллара на закрытии Московской биржи составил 76,20 рубля. Это на 1,2 рубля ниже показателей предыдущей недели. Снижение американской валюты началось на фоне сообщений о вакцине.

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