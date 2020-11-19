Льготная ипотека увеличила доходы застройщиков

Ведущий инженер строительной компании Владимир Трофимчук сверяется с планом здания, которое возводят в одном из будущих кварталов на северо-востоке Москвы. Столичные девелоперы учитывают потребности будущих жителей, и этот тренд распространяется по всей стране / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В четверг, 19 ноября, состоялся XIV Московский форум лидеров рынка недвижимости. Во время конференции руководители крупнейших строительных компаний обсудили влияние пандемии и дальнейшие перспективы.

Мероприятие организовали в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. В обсуждении новых тенденций приняли участие руководители таких крупных компаний, как «Эталон», «Кортрос», «Самолет», «Дом.рф» и «Домиленд». Топ-менеджеры отметили высокую эффективность мер поддержки, которые приняли в правительстве России. В частности, льготная ипотека помогла стимулировать спрос на покупку жилья.

— Выручка нашей компании увеличилась за первые девять месяцев этого года примерно на 45 процентов. Большой вклад в этот прирост внесли ипотечные сделки. Однако я считаю, что мы не должны воспринимать это как панацею. Успешные продажи сегодня могут повлиять на сокращение спроса в будущем, — рассказал президент группы компаний «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

По данным Министерства строительства России, программа льготной ипотеки будет работать и в 2021 году. Люди смогут брать займы под 6,5 процента для покупки жилья на первичном рынке. Еще эксперты отметили новый тренд в жилищном строительстве, который начался с Москвы. Сейчас в столице возводят целый район для менеджеров среднего и нижнего звена. При разработке проекта учитывались потребности именно этой категории граждан: низкая цена, большое количество коворкингов и так далее. В будущем такие же специализированные районы появятся в других городах.

Несмотря на пандемию, власти продолжают совершенствование нормативной базы строительной сферы и решение насущных проблем, например аварийного жилья.

На конференции эксперты обсудили внедрение программы реновации по всей территории страны. Этот метод обновления территорий уже успешно показал себя в Москве. Соответствующий законопроект уже приняли в первом чтении на заседании Государственной думы.

— Важно отметить, что текст документа пока сырой. Его необходимо дорабатывать. В частности, много обсуждений вызвал механизм взаимодействия с обществом. Однако эти моменты будут учтены. Будет прописан механизм голосования населения и так далее, — пояснил председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Пандемия коронавируса помогла строительным компаниям удостовериться в верном выборе вектора дальнейшего развития. Сейчас по всей России внедряется стандарт комплексного развития территорий. По нему предлагается застраивать новые кварталы в городах.

— Стандарт основан на полицентричном городе. Все необходимые объекты и услуги люди должны находить и получать вблизи своего дома.

Коронавирус помог нам убедиться в правильности такого подхода. Людям, которые работают удаленно, нет нужды ездить далеко. Мы видим очевидную потребность в том, чтобы все городские блага были легко доступны, — рассказал заместитель генерального директора фонда «Дом.рф» Антон Финогенов.

Также были озвучены промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Согласно опросу, более 70 процентов респондентов отметили улучшения в своем городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирек Файзуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России:

— На всю строительную отрасль много отпечатков наложила ситуация с коронавирусной инфекцией. Но даже приостановка деятельности на объектах не привела к срыву сроков по программам, которые осуществляет Министерство строительства России в 2020 году.

Я думаю, что мы сможем преодолеть все негативные последствия. И выполним задачи, которые стоят перед отраслью на 2021 год.

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