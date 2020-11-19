Триллион рублей внебюджетных средств могут привлечь на строительство дорог в России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На строительство дорог в России в ближайшие три года планируется привлечь один триллион рублей внебюджетных средств. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе форума «Транспортная неделя».

— Мы ставим задачу «Автодору» привлекать внебюджетные деньги, первые пробы уже в 2021 году будем делать, — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство России поставило задачу составить опорную сеть всех дорог в стране до первого квартала 2021 года. По словам Марата Хуснуллина, данные меры необходимы для понимания федеральных, региональных и муниципальных сроков строительства, чтобы они были увязаны.

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