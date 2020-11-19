Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хуснуллин заявил о необходимости составить опорную сеть всех дорог России
Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)

Хуснуллин заявил о необходимости составить опорную сеть всех дорог России

Кирилл Николаев

Общество

Правительство России поставило задачу составить опорную сеть всех дорог в стране до первого квартала 2021 года. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе форума «Транспортная неделя».

По его словам, данные меры необходимы для понимания федеральных, региональных и муниципальных сроков строительства, чтобы они были увязаны. Хуснуллин попросил руководителей регионов активно подключиться к этой работе.

— С Минтрансом мы уже в декабре хотим заслушать эти подходы, и уже в начале следующего года утвердить, и идти по этому четкому плану по опорной сети, — цитирует вице-премьера РФ РИА Новости.

Ранее правительство России принято решение об отмене обязательной документации при строительстве дорог отдельных категорий. Речь идет о сельских дорогах и подъездных путях.

Читайте также: Эксперты назвали необходимым создание хордовых связей в Москве

дорогаМарат ХуснуллинРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светлая печаль Светланы Ильиничны

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Вера Москвина
Вера Москвина

Пожалуйста, оставьте жителям мусоропровод

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Моя девушка — алкоголичка

Все мнения
О проекте