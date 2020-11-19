Хуснуллин заявил о необходимости составить опорную сеть всех дорог России

Фото: Пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия)

Правительство России поставило задачу составить опорную сеть всех дорог в стране до первого квартала 2021 года. Об этом в четверг, 19 ноября, заявил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в ходе форума «Транспортная неделя».

По его словам, данные меры необходимы для понимания федеральных, региональных и муниципальных сроков строительства, чтобы они были увязаны. Хуснуллин попросил руководителей регионов активно подключиться к этой работе.

— С Минтрансом мы уже в декабре хотим заслушать эти подходы, и уже в начале следующего года утвердить, и идти по этому четкому плану по опорной сети, — цитирует вице-премьера РФ РИА Новости.

Ранее правительство России принято решение об отмене обязательной документации при строительстве дорог отдельных категорий. Речь идет о сельских дорогах и подъездных путях.

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