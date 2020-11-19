Эксперты назвали необходимым создание хордовых связей в Москве

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Для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72 процента. В настоящее время Северо-Западная хорда полностью открыта для автомобилистов. На Северо-Восточной хорде открыто движение по шести участкам, а на Южной рокаде — по трем. Юго-Восточная хорда находится в процессе строительства.

Строители ведут сооружение последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе. Его ввод позволит объединить уже построенные части магистрали на севере и востоке столицы и запустить полноценное скоростное бессветофорное движение автомобилей через три округа Москвы. Благодаря полноценному запуску хорды автомобилисты сократят время в пути в среднем на 40 минут, получат связь и удобные выезды на федеральные трассы.

Как отметила руководитель НПО «Экология» Института генплана Москвы Елена Лебедева, строительство Северо-Восточной хорды обеспечит связанность улично-дорожной сети северо-восточной части Москвы, что позволит избежать перепробега транспортных средств, улучшит режим движения и повысит среднюю скорость транспортных потоков. Протяженность перегруженных участков магистралей сократится на 71 километр, общегородской пробег — на 40 тысяч машин в час. Это положительно скажется на экологической ситуации в прилегающих районах.

— В связи с этим улучшится экологическая обстановка по всем магистралям северо-восточной и центральной части города, сократятся выбросы загрязняющих веществ: по диоксидам азота на 17 процентов, по оксиду углерода — на 21 процент, — заявила эксперт.

Экологию улучшит и дополнительная высадка деревьев. Вдоль трассы появятся 1850 деревьев и 9980 кустарников. Также будут построены свето- и шумозащитные экраны высотой шесть метров и дополнительные защитные сооружения около национального парка, чтобы избежать столкновения животных и водителей. Помимо этого, запланировано строительство пешеходного перехода. С его помощью парки на северо-востоке столицы будут объединены в «Суперпарк Яуза».

Как рассказал президент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», доктор технических наук, профессор Валерий Теличенко, формирование транспортного каркаса помогает развиваться мегаполису.

— Модернизация улично-дорожной сети, вылетных магистралей, строительство хорд, развязок и эстакад, развитие общественного транспорта — серьезные проекты, которые выводят Москву на новый уровень развития, — подчеркнул он.

По его словам, Москве необходимо наращивать темпы в решении этих вопросов, продолжать одобренную в рамках Адресной инвестпрограммы политику по созданию новых магистралей и связок между городскими округами.

Как рассказал президент союза архитекторов России, президент союза московских архитекторов Николай Шумаков, сеть дорог в Москве нуждается в дальнейшем расширении.

— Любое строительство дорог, тем более такое стратегически важное, как создание хордовых магистралей, необходимо для дальнейшего функционирования мегаполиса, — отметил он.

Причем ввод трасс помогает быстрее передвигаться не только автомобилистам, но и пользователям общественного транспорта. Для горожан обустраиваются выделенные полосы, благодаря новым маршрутам они могут быстрее добраться до нужного им пункта назначения.

— Современные магистрали предусматривают также создание комфортных пешеходных зон, — продолжил Николай Шумаков.

По его словам, ввод новых участков скоростных магистралей позволяет соединять различные районы столицы, дает стимул для развития всего мегаполиса.

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