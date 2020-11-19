Глава стройкомплекса рассказал о развитии транспортного каркаса Москвы

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За 10 лет в столице на 65 процентов выполнили программу удвоения протяженности метро. Уточняется, что она была рассчитана до 2025 года. Также более чем на 1000 километров увеличилась сеть городских дорог. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала 2020 года построено 15,6 километра линий и шесть новый станций метро. До конца года введут еще три станции.

Он также добавил, что быстро реализуется главный проект развития столичной подземки – Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Ее планируют полностью «замкнуть» уже к 2023 году.

— Начиная с 2011 года в Москве ежегодно вводится в строй не менее 100 километров новых дорог. Только с начала 2020 года обеспечен ввод 103 километров дорог, возведено 23 транспортных сооружения и 17 пешеходных переходов, — цитируют Бочкарева в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил глава Стройкомплекса, среди основных задач развития транспортной системы столицы, поставленных мэром Сергеем Собяниным – интеграция всех видов транспортных сетей в единую систему, а также решение накопившихся в предыдущие десятилетия проблем в этой сфере в различных точках Москвы.

— С 2011 года модернизацию получили 15 вылетных магистралей города – важнейших дорожных артерий, и 17 клеверных развязок МКАД, которые поехали быстрее за счет организации движения по направленным съездам. Сейчас для эффективного решения транспортных проблем Москвы важно завершить формирование системы хордовых магистралей, которая уже готова на 72 процента, — рассказал Бочкарев.

Он добавил, что Северо-Западная хорда (СВЗ) полностью открыта для автомобилистов, на Северо-Восточной хорде (СВХ) доступно движение по шести участкам, Южной рокаде — по 3 участкам, Юго-Восточная хорда — в процессе строительства.

— Мы приступили к строительству последнего участка Северо-Восточной хорды, связывающего Открытое и Ярославское шоссе. По итогам рассмотрения всех возможных вариантов было принято решение проложить трассу в полосе отвода железнодорожных путей Московского центрального кольца. Земельные участки, на которых проходит строительство, не входят в границы особо охраняемой природной территории Национального парка, — уточнил заместитель мэра столицы.

По его словам, строительство СВХ началось после получения всей разрешительной документации. Ввод последнего участка поможет объединить уже построенные части магистрали на севере и востоке Москвы, а также запустить полноценное скоростное бессветофорное движение машин через три округа города.

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