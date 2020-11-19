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Строительство дублера Люблинской улицы в Москве начнут в 2021 году
Фото: Наталия Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Строительство дублера Люблинской улицы в Москве начнут в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

В 2021 году планируют начать работы по строительству дублера Люблинской улицы в столице. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на данный момент начались подготовительные работы.

— Дублер улицы Люблинской — очень важный транспортный элемент. Мы планируем к 2023 году работы завершить, это будет еще одна вылетная магистраль. Где-то это будет строительство, где-то — реконструкция, — цитирует Бочкарева агентство городских новостей «Москва».

Ранее он сообщил, что в столице в 2021 году планируют открыть девять станций метро, которые будут расположены на Большой кольцевой линии (БКЛ). Он также добавил, что ввод станций поможет запустить движение по половине БКЛ между «Савеловской» и «Каховской».

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