Власти Москвы потратят почти 1,8 триллиона рублей на стройки за три года

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За три года на строительство различных объектов из бюджета столицы планируется выделить 1,78 триллиона рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, около двух третей Адресной инвестиционной программы города будет выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Это позволит построить около 300 километров дорог, а также закончить работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщает Интерфакс.

Бочкарев отметил, что подобный вектор развития позволит улучшить транспортную ситуацию в столице.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют потратить около 13 миллиардов рублей на развитие промышленных площадок.

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