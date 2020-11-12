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Власти Москвы потратят почти 1,8 триллиона рублей на стройки за три года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы потратят почти 1,8 триллиона рублей на стройки за три года

Кирилл Николаев

Город

За три года на строительство различных объектов из бюджета столицы планируется выделить 1,78 триллиона рублей. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, около двух третей Адресной инвестиционной программы города будет выделено на развитие транспортной инфраструктуры. Это позволит построить около 300 километров дорог, а также закончить работы по строительству Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщает Интерфакс.

Бочкарев отметил, что подобный вектор развития позволит улучшить транспортную ситуацию в столице.

Ранее стало известно, что власти Москвы планируют потратить около 13 миллиардов рублей на развитие промышленных площадок.

Читайте также: Москва выделит 3,6 миллиарда рублей на строительство инноцентра при МГУ

МосквастроительствоАндрей Бочкарев
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