Москва выделит 3,6 миллиарда рублей на строительство инноцентра при МГУ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Власти Москвы на 2021–2023 годы выделят 3,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра «Воробьевы горы» при Московском государственном университете (МГУ). Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил заместитель руководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев.

По его словам, из этой суммы 3,2 миллиарда рублей должно быть выделено в 2021 году. Всего на науку в проекте трехлетнего бюджета города выделяется 10,5 миллиарда рублей.

Дитятев отметил, что инновационный центр создается с целью формирования новой экосистемы, которая должна сблизить бизнес и науку. Здесь планируется развивать направления медицины и робототехники. Центр будет состоять из нескольких кластеров, среди которых«Биомед», «Геотех», «Инфотех», «Космос» и другие, сообщает Интерфакс.

Читайте также: МГУ откроет магистерские программы, опережающие научные исследования