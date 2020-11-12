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Москва выделит 3,6 миллиарда рублей на строительство инноцентра при МГУ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москва выделит 3,6 миллиарда рублей на строительство инноцентра при МГУ

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Воробьёвы горы Карта всех событий

Власти Москвы на 2021–2023 годы выделят 3,6 миллиарда рублей на строительство научно-технологического центра «Воробьевы горы» при Московском государственном университете (МГУ). Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил заместитель руководителя департамента финансов Москвы Павел Дитятев.

По его словам, из этой суммы 3,2 миллиарда рублей должно быть выделено в 2021 году. Всего на науку в проекте трехлетнего бюджета города выделяется 10,5 миллиарда рублей.

Дитятев отметил, что инновационный центр создается с целью формирования новой экосистемы, которая должна сблизить бизнес и науку. Здесь планируется развивать направления медицины и робототехники. Центр будет состоять из нескольких кластеров, среди которых«Биомед», «Геотех», «Инфотех», «Космос» и другие, сообщает Интерфакс.

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