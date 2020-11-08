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МГУ откроет магистерские программы, опережающие научные исследования
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

МГУ откроет магистерские программы, опережающие научные исследования

Виктория Родимкина

Город

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в следующем году планирует открыть 11 новых междисциплинарных магистерских программ, которые будут опережать традиционные научные исследования. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в воскресенье, 8 ноября.

— Мы организовали новые направления подготовки специалистов, так называемые междисциплинарные магистерские программы. Это тот случай, когда несколько факультетов, объединяясь в научно-образовательные школы, берутся за подготовку ребят по направлениям, которых еще нет в нашей стране и даже в мире, — сказал Виктор Садовничий.

Он отметил, что эти новые направления как раз отвечают современным вызовам, они пока еще нигде не преподаются, передает Интерфакс.

Ранее ректор МГУ рассказал, что на территории вуза началось строительство нового инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы».

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МГУВиктор Садовничийобразовательная программа
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