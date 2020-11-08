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Инновационный кластер «Воробьевы горы» начали строить на территории МГУ
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Инновационный кластер «Воробьевы горы» начали строить на территории МГУ

Виктория Родимкина

Город

На территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова начали строить инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы». Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий в воскресенье, 8 ноября.

По словам ректора МГУ, новый центр будет заниматься современными научными разработками и новыми технологиями. Виктор Садовничий отметил, что научные долины есть во многих университетах мира.

— Сейчас на территории (МГУ — прим. «ВМ»), рядом с главным зданием, с библиотекой начинается строительство этого центра, — сказал ректор.

Он отметил, что кластер будет построен для тех, кто планирует создать новую технологию, открыть новое явление или закон. Это место подойдет для человека, который хорошо понимает науку, добавил Виктор Садовничий.

Из его слов следует, что центр будет состоять из кластеров «Биомед», «Геотех», «Инжиниринг», «Инфотех», «Космос» и других, сообщает Интерфакс.

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МГУТехнологии и инновациикластер
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