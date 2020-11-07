Спортивно-игровой кластер появится возле станции «Проспект Вернадского» БКЛ

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Россия, Москва, улица Коштоянца Карта всех событий

В рамках благоустройства возле станции Большой кольцевой линии метро «Проспект Вернадского» появятся новый спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха. Как рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, после завершения работ станция «Проспект Вернадского» станет более привлекательной для пешеходов, а территория вокруг будет комфортней.

— Основные маршруты пешеходов проходят в буферной зоне между дорогой и фасадами домов, их уже привели в порядок, — сообщил Петр Бирюков. — Проведены работы по устройству удобных тротуаров, замене асфальта на проезжей части, под землю убирают все воздушные кабельные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства.

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства

Дорогу к метро сделают не только удобной, но и безопасной: освещать территорию будут 235 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Территорию у метро озеленят.

Для пассажиров общественного транспорта установят шесть современных остановочных павильонов, в которых можно будет укрыться от непогоды, зарядить мобильный телефон и воспользоваться Wi-Fi.

Петр Бирюков сообщил, что в рамках благоустройства для жителей улицы Коштоянца обустроят спортивно-игровой кластер и сквер для отдыха с удобными лавочками и уличными качелями. Для любителей активного отдыха откроют пункты проката велосипедов и самокатов.

Работы завершат в следующем году — вместе со сдачей станции.

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