Новый храм при МГУ сможет вместить в себя тысячу человек
Новый храм при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сможет вместить одну тысячу прихожан. Об этом сообщили в финансово-хозяйственном управлении РПЦ.
При главном университете страны планируют построить храм в честь Кирилла и Мефодия. Высота церкви будет 46 метров. Планируется обустроить подземный этаж для духовного центра МГУ и приходских помещений.
Проект храма уже выполнили. Документацию отправили на согласование в Москомархитектуру и патриархию, передает Интерфакс.
Предполагается, что храм в честь Кирилла и Мефодия станет вторым для МГУ. Пока при университете работает только церковь Святой Татьяны, которая расположена на Большой Никитской улице.
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