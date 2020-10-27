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Новый храм при МГУ сможет вместить в себя тысячу человек
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новый храм при МГУ сможет вместить в себя тысячу человек

Вероника Кузьминова

Город

Новый храм при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сможет вместить одну тысячу прихожан. Об этом сообщили в финансово-хозяйственном управлении РПЦ.

При главном университете страны планируют построить храм в честь Кирилла и Мефодия. Высота церкви будет 46 метров. Планируется обустроить подземный этаж для духовного центра МГУ и приходских помещений.

Проект храма уже выполнили. Документацию отправили на согласование в Москомархитектуру и патриархию, передает Интерфакс.

Предполагается, что храм в честь Кирилла и Мефодия станет вторым для МГУ. Пока при университете работает только церковь Святой Татьяны, которая расположена на Большой Никитской улице.

Читайте также: Девять храмовых комплексов ввели в Москве в 2020 году

МГУцерковьстроительство храма
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