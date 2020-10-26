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Девять храмовых комплексов ввели в Москве в 2020 году
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Девять храмовых комплексов ввели в Москве в 2020 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Верхняя МасловкаКарта всех событий

В Москве с начала этого года ввели в эксплуатацию девять храмов и храмовых комплексов. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 26 октября.

По его словам, готовые храмовые комплексы были признаны не только религиозными объектами, но и общественно-социальными центрами. Он уточнил, что в эксплуатацию ввели храм преподобного Андрея Рублева на улице Верхняя Масловка, храмовый комплекс преподобного Сергия Радонежского на улице Василия Петушкова, храмовый комплекс святителя Спиридона Тримифутского на улице Барклая и другие объекты.

— Еще девять храмов и храмовых комплексов на юго-западе, западе, северо-западе и востоке столицы находятся в высокой степени готовности, все храмы строятся на пожертвования, — сказал глава департамента.

Он напомнил, что сбором средств на строительство таких объектов занимается благотворительный фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», передает агентство городских новостей «Москва».

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храмСергей Левкинстроительство
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