Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новую дорогу построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Новую дорогу построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Крутицкая набережнаяКарта всех событий

Новую дорожную связку построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 октября.

По его словам, дорога между этими объектами будет проложена через активно развивающиеся территории.

— На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Начать работы планируем в 2021 году, — сказал заммэра.

Он пояснил, что в зоне строительства дороги находятся два крупных жилых квартала, которые на данный момент строятся, а также спорткомплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, который находится на реконструкции.

Проектирование новой дороги выполнено за счет инвестора. Трасса будет шестиполосной, для пешеходов построят подземный переход, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Читайте также: Власти Москвы рассказали о дефиците рабочей силы на ряде стройплощадок города

дорогаТретье транспортное кольцо (ТТК)Андрей Бочкарев
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Марина Алексеевна, вы не одна

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Не надо завидовать президенту

Артем Чубар
Артем Чубар

Самая главная женщина в жизни

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Почему Папа Римский вступился за геев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Дорогая, подай мне устриц и бразильского ореху!

Екатерина Головина
Екатерина Головина

От «деревянного» до виртуального: что станет с рублем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Повезло тому, кого полюбили

Все мнения
О проекте