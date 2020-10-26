Новую дорогу построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Крутицкая набережная Карта всех событий

Новую дорожную связку построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 октября.

По его словам, дорога между этими объектами будет проложена через активно развивающиеся территории.

— На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Начать работы планируем в 2021 году, — сказал заммэра.

Он пояснил, что в зоне строительства дороги находятся два крупных жилых квартала, которые на данный момент строятся, а также спорткомплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, который находится на реконструкции.

Проектирование новой дороги выполнено за счет инвестора. Трасса будет шестиполосной, для пешеходов построят подземный переход, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Читайте также: Власти Москвы рассказали о дефиците рабочей силы на ряде стройплощадок города