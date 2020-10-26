Новую дорогу построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом
Новую дорожную связку построят между Крутицкой набережной и Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 26 октября.
По его словам, дорога между этими объектами будет проложена через активно развивающиеся территории.
— На первый этап строительства уже выдано положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Начать работы планируем в 2021 году, — сказал заммэра.
Он пояснил, что в зоне строительства дороги находятся два крупных жилых квартала, которые на данный момент строятся, а также спорткомплекс «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, который находится на реконструкции.
Проектирование новой дороги выполнено за счет инвестора. Трасса будет шестиполосной, для пешеходов построят подземный переход, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.
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