Власти Москвы рассказали о дефиците рабочей силы на ряде стройплощадок города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Дефицит работников на ряде строительных площадок в столице достигает 30 процентов, потому что часть мигрантов покинули город из-за пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент существуют ограничения для въезда из ряда стран, выходцы из которых работали на московских стройках.

— В результате на некоторых стройплощадках, особенно в частном секторе, и у тех, кто занят реализацией инвестиционных проектов, дефицит рабочей силы доходит до 30 процентов, — пояснил заммэра в интервью «Российской газете».

Он отметил, что столичные власти пытаются компенсировать дефицит работников с помощью привлечения дополнительных ресурсов из других регионов РФ. При этом он пояснил, что сделать это сложно, поскольку строительство на сегодняшний день активно ведется по всей стране.

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